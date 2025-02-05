Регистрация на стипендиальную программу «Дэлхийн Монгол 2025» началась

CentralAsia (MNG) -

Эта программа предоставляет возможность пройти обучение в вузах Монголии, а также целый комплекс мероприятий, направленных на погружение в монгольскую культуру и жизнь Монголии.

Программа рассчитана на студентов и молодёжь (калмыков, бурят, якутов, тувинцев, алтайцев)

В сообщении на официальном сайте говорится о том, что

«Стипендия предоставляется студентам и молодым людям, которые желают обучаться в университетах Монголии на степень бакалавра, магистра, доктора или пройти языковые курсы, а также планируют в дальнейшем проживать и работать в Монголии»

Главная цель – поддержать будущие поколения монголоязычных народов, познакомить их с богатой культурой и историей Монголии, и дать возможность учиться и работать здесь. Программа также направлена на укрепление связей между монгольскими этническими группами по всему миру.

Что нужно, чтобы стать участником?

🟡Желание учиться и работать в Монголии.

🟡Интерес к участию в мероприятиях, направленных на укрепление связей между монгольскими народами.

🟡Средний уровень владения монгольским или английским языком.

Для участия необходимо заполнить АНКЕТУ.

К заявке нужно приложить следующие документы: описание учебного заведения, резюме, рекомендательное письмо, копию паспорта и короткое видео-представление (до 2 минут).

Крайний срок подачи заявки – 10 февраля.2025.

Реализация программы - с марта по май 2025 года.

источник: MiddleAsianNews

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