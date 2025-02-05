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Президент Монголии поздравил Лукашенко с победой на выборах

CentralAsia (MNG) -  Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, сообщает пресс-служба главы государства.

«Приятно отметить, что Ваш государственный визит, господин Президент, поспособствовал еще большему укреплению традиционных дружественных отношений между нашими странами и оставил яркий след в истории двусторонних отношений Монголии и Беларуси», – сказал Ухнаагийн Хурэлсух.

Президент Монголии отметил, что будет рад продолжению сотрудничества для дальнейшего расширения и развития дружественных отношений и между государствами.

Ухнаагийн Хурэлсух пожелал белорусскому лидеру и его семье крепкого здоровья, счастья, всего наилучшего и процветания – дружественному народу Беларуси.

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