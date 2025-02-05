Государственный университет Монголии получил печатное и студийное оборудование из Японии

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии и правительство Японии совместно реализуют проект «Развитие высшего инженерного образования» в Монголии с 2014 года.

На сегодняшний день проект предоставил Государственному университету Монголии (ГУM) и Монгольскому университету науки и технологий (MУНТ) оборудование на сумму 14,1 млн долларов США. В рамках проекта ГУМ были переданы 42 типа издательств и студий, в общей сложности 105 единиц и стоимостью 259 846 долларов США. Эти ресурсы направлены на поддержку развития академического издательства и расширение коллекции цифрового инженерного контента.

Проект позволяет преподавателям и исследователям университетов создавать, архивировать, постоянно обновлять и распространять цифровые курсы, делая их широкодоступными. Кроме того, студенты получат доступ к цифровой библиотеке курсов, что позволит им изучать материалы онлайн.

Кроме того, новое академическое издательское оборудование будет играть ключевую роль в распространении результатов научных исследований, теоретических работ и академических достижений среди общественности. Эта передовая система обеспечивает высококачественную печать научных журналов, книг, эссе и исследовательских работ небольшими тиражами в зависимости от спроса, устраняя необходимость в офсетной печати. ​​Ожидается, что это оптимизирует производство, сократит затраты и время, а также повысит эффективность академических публикаций.

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