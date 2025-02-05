Организована политическая консультативная встреча между МИД Монголии и Азербайджана

CentralAsia (MNG) - 3 февраля 2025 года в Улан-Баторе, Монголия, состоялась вторая политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики.

На встрече стороны обменялись информацией о текущей политической, социальной и экономической ситуации в двух странах, а также о политике и целях правительства. Стороны обсудили пути расширения отношений и сотрудничества между Монголией и Азербайджаном во многих областях, включая экономику, торговлю, инвестиции, транспорт, энергетику, культуру и образование. Обсуждения также охватывали региональное и многостороннее сотрудничество, организацию визитов и встреч на высоком уровне в этом году и укрепление двусторонних отношений.

Делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым встретится с должностными лицами Министерства экономики и развития Монголии, Министерства обороны, Министерства промышленности и минеральных ресурсов, Министерства дорог и транспорта, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Министерства энергетики. Кроме того, делегация Азербайджанской Республики ознакомится с деятельностью малых и средних предприятий в Монголии.

Встречу вели государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав и заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов.

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