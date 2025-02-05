Рак является причиной каждой пятой смерти в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Рак остается одной из основных причин смертности в Монголии, составляя одну из пяти смертей, согласно данным Национального онкологического центра (НОЦ) страны во вторник.

«В 2024 году от рака в Монголии умерло 4755 человек, что составляет одну из пяти смертей в стране», — говорится в заявлении НОЦ по случаю Всемирного дня борьбы с раком, который приходится на 4 февраля каждого года.

Кроме того, в этой азиатской стране с населением 3,5 миллиона человек в 2024 году было зарегистрировано 8169 новых случаев рака, что на 13 процентов больше, чем в предыдущем году. НОЦ отчасти объясняет этот рост улучшением усилий по ранней диагностике.

Хотя ранее 80 процентов больных раком в Монголии были диагностированы на поздней стадии, ситуация улучшилась, и этот показатель снизился до 65 процентов, отметил центр.

Наиболее распространенными видами рака среди монголов являются рак печени, желудка, легких, шейки матки и колоректальный рак, что отражает давние проблемы общественного здравоохранения.

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