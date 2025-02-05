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Умер принц Карим Ага Хан

CentralAsia (CA) -  Умер принц Карим Аль-Хуссайни Ага Хан IV, сообщает Diwan of the Ismaili Amamat.

Духовный лидер шиитских исмаилитов и основатель Сети развития Ага Хана скончался в Лиссабоне (Португалия), ему было 88 лет.

Diwan of the Ismaili Amamat отмечает, что следующий духовный лидер уже назначен.

«Его имя будет объявлено после чтения завещания Ага Хана в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

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