Умер принц Карим Ага Хан
- Азия и мир, общество
- 8:21, 05 февраля 2025
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- Обновлено: 9:05, 05 февраля 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Умер принц Карим Аль-Хуссайни Ага Хан IV, сообщает Diwan of the Ismaili Amamat.
Духовный лидер шиитских исмаилитов и основатель Сети развития Ага Хана скончался в Лиссабоне (Португалия), ему было 88 лет.
Diwan of the Ismaili Amamat отмечает, что следующий духовный лидер уже назначен.
«Его имя будет объявлено после чтения завещания Ага Хана в ближайшие дни», - говорится в сообщении.
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