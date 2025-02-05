Число аймаков, подверженных риску дзуда, увеличилось

CentralAsia (MNG) - Институт метеорологии, гидрологии и исследований окружающей среды собирает и анализирует различные данные наблюдений и спутниковые данные, связанные с засухой, снегопадом, дзудом и состоянием пастбищ, для подготовки оценок риска и карт для дзуда.

Согласно постановлению правительства № 286, текущая оценка ситуации с дзудом показывает, что в 30 сомонах в 10 аймаках наблюдается белый дзуд, а в 55 сомонах в 16 аймаках наблюдаются дзудоподобные условия.

По данным оценки от 31 января, более 30% территории страны подвержены очень высокому или высокому риску дзуда, более 40% — умеренному риску, более 10% — низкому риску, а около 10% свободны от дзуда.

На провинциальном уровне большая часть аймаков Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан и Говь-Алтай, а также некоторые сомоны в аймаках Баянхонгор, Сэлэнгэ, Хубсугул, Архангай и Өвөрхангай подвержены очень высокому или высокому риску.

По сравнению с оценкой риска дзуда, проведенной 31 декабря предыдущего года, площадь территорий, классифицированных как свободные от дзуда, сократилась, а площади с низким и умеренным риском увеличились.

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