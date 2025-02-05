Авиакрушение в Актау: Власти Казахстана опубликовали предварительный отчет о крушении

CentralAsia (KZ) - Специалисты обнаружили в корпусе упавшего вблизи аэропорта Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) многочисленные отверстия, а также посторонние металлические объекты. Об этом говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном на сайте Минтранса Казахстана.

«Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», — указано в документе.

Согласно выводам экспертов, в компоненты воздушного судна проникли некие внешние объекты, повредив его гидравлические системы еще до столкновения с землей. Следствием этих повреждений стала потеря гидравлической жидкости/давления.

Большинство сквозных повреждений были обнаружены в киле и стабилизаторе. Из отсека гидросистемы №3, левого стабилизатора и отсека ВСУ (вспомогательной силовой установки) извлечены множество посторонних металлических объектов. «Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы», — говорится в отчете.

В документе детально описывается полет воздушного судна и попытки экипажа посадить его в аэропорту Грозного. Из опубликованных данных следует, что во время посадки с разницей примерно в 20 секунд были зафиксированы два «звуковых удара», которые экипаж идентифицировал, как «удар птиц по кабине» и «взрыв двух сидений на борту», после чего у самолета отключился автопилот, упало давление в гидросистемах, отказала система триммирования и началась разгерметизация кабины.

Эксперты отдельно указали, что при посадке системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 воздушного судна не принимали сигналы со спутников, а дальномер DME не принимал сигналы с наземных станций.

В отчете приводятся переговоры между пилотами AZAL с диспетчерами Грозного, Ростова-на-Дону и Актау (ранее их расшифровку опубликовал Telegram-канал BAZA). Из них следует, что российские диспетчеры предлагали экипажу несколько вариантов для аварийной посадки на территории РФ, однако пилоты решили возвращаться в Баку. Затем на фоне отказа систем управления несколько раз меняли решение и в итоге полетели в Актау.

В документе также есть фрагмент переговоров между российскими диспетчерами о введении плана «Ковер» (его объявляют в связи с атаками БПЛА), но без указания времени. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что если бы воздушное пространство над Грозным закрыли вовремя, авиакатастрофы бы не произошло.

Согласно предварительным данным, самолет разбился через семь минут после того, как его заметили в аэропорту в казахстанском Актау. Он хаотично менял траекторию полета и после столкновения с землей распался на несколько частей. Пожарные и спасатели прибыли к месту происшествия спустя семь минут и обнаружили заднюю (хвостовую) часть воздушного судна с гражданскими людьми, эвакуировавшими пассажиров. Приблизительно в 300-350 метрах от задней части самолета горела передняя часть. Спустя еще семь минут пожар был ликвидирован.

Катастрофа произошла 25 декабря. Лайнер Embraer 190 Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку — Грозный, но, как сообщалось, не смог сесть в столице Чечни. Самолет развернулся и полетел в казахстанский Актау, подав сигнал бедствия. Борт разбился в 3 км от аэропорта. В результате погибли 38 человек из 67 находившихся в самолете. Среди них — граждане Азербайджана, Казахстана и России.

После крушения озвучивались различные версии произошедшего — от столкновения с птицами до внешнего воздействия на самолет. В конце декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Москва пытается замять вопрос о причинах авиакатастрофы. При этом он подчеркнул, что самолет был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы, а в результате огня с земли (в Грозном в момент посадки отражали атаку украинских беспилотников) сильно пострадала хвостовая часть.

Черные ящики Embraer после катастрофы были доставлены на расшифровку в Бразилию — страну-изготовитель воздушного судна. К 7 января их расшифровка была завершена.

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