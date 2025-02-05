В Таджикистане троих заключенных ликвидировали при попытке побега из колонии, три охранника получили ранения

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CentralAsia (TJ) - Днем 3 февраля (в 15:44) группа из 9 заключенных колонии строгого режима в Вахдате совершила нападение с использованием самодельных инструментов совершила нападение на сотрудников – охранников исправительного учреждения (ИК №3/2).

Как сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на в Центр общественных связей Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана, в результате нападения трое сотрудников колонии получили тяжкие телесные повреждения.

«Заключенные не подчинились законным требованиям администрации учреждения, используя самодельные острые и колющие железные ножи, продолжали свои преступные действия без предъявления жалоб и условий, пытались убить солдат охраны учреждения и совершить побег.

Охранники действовали в соответствии с законом и служебными инструкциями и были вынуждены применить огнестрельное оружие против нападавших. В итоге трое преступников были обезврежены, остальные задержаны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим сотрудникам колонии оказана медицинская помощь, состояние их здоровья «оценивается как нормальное».

Система охраны и защиты учреждения полностью восстановлена.

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