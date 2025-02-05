Что известно о духовном лидере исмаилитов Кариме Ага Хане?

Принц Карим Аль-Хусейни, Ага-хан IV, в 2014 году

CentralAsia (CA) - Ага Хан IV, который, будучи лидером мировых исмаилитских мусульман, сочетал предпринимательство и филантропию, став одним из самых богатых наследственных правителей в мире, скончался во вторник в Лиссабоне. Ему было 88 лет.

Как пишет New York Times, образованный, космополитичный и часто избегавший внимания СМИ, Ага Хан — родившийся как принц Карим Аль-Хусейни — отвергал мнение о том, что увеличение его личного состояния может вступать в противоречие с его благотворительной деятельностью. Он утверждал, что его способность процветать дополняет его обязанность улучшать жизнь исмаилитов — ветви шиитского ислама, насчитывающей 15 миллионов последователей в 35 странах.

Его проекты включали развитие элитного курортного района Коста-Смеральда на острове Сардиния, разведение чистокровных скаковых лошадей и создание медицинских инициатив для бедного населения в развивающихся странах.

Он не соглашался с тем, что его образ жизни называли роскошным, хотя путешествовал на личных самолётах и роскошной яхте, владел частным островом в Карибском море и перемещался между разными резиденциями, включая Эглемон, обширное поместье к северу от Парижа, которое стало штаб-квартирой его развивающей сети и центром подготовки его скаковых лошадей.

Хотя у него не было унаследованного государства, как у других наследственных правителей, состояние Ага Хана оценивалось по-разному — от 1 миллиарда до 13 миллиардов долларов. Оно формировалось за счёт инвестиций, совместных предприятий и частных активов в сфере роскошных отелей, авиакомпаний, скаковых лошадей и газет, а также за счёт особого религиозного налога (десятины) по Корану, который взимался с его последователей.

Необычно то, что Ага Хан — это имя, которое часто переводят как сочетание тюркского и персидского значений «главнокомандующий» — унаследовал свой титул от своего деда, Ага Хана III, который обошёл других своих потомков и назначил своим преемником именно внука.

Став 49-м имамом исмаилитских мусульман в 1957 году, Ага-хан IV принял на себя руководство шиитской династией, которая возводит своё происхождение к пророку Мухаммеду, и взял на себя, как он утверждал, чётко определённые обязанности. На тот момент он был 20-летним студентом Гарварда, изучавшим историю ислама. В том же году королева Великобритании Елизавета II пожаловала ему ненаследуемый титул «Его Высочество», что отражало тесные связи между двумя династиями, объединёнными общей страстью к чистокровным лошадям.

В своём завещании его дед султан Мохаммед Шах объяснил, что выбрал внука, пропустив одно поколение, из-за «кардинально изменившихся условий в мире», включая развитие атомной науки. По его словам, имамом должен был стать «молодой человек, выросший в последние годы и сформировавшийся в новую эпоху, который привнесёт современный взгляд на жизнь».

Ага Хан был известен как человек с обширными связями. В 1960-х годах он познакомился с премьер-министром Канады Пьером Эллиотом Трюдо и сумел убедить его разрешить тысячам исмаилитов эмигрировать в Канаду после их вынужденного изгнания из Уганды.

Его дружба с Пьером Трюдо определила его сложные отношения с Канадой, где в 2010 году он получил почётное гражданство.

Ага-хан встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве, столице страны, в 2016 году.

Принц Карим Аль-Хусейни родился 13 декабря 1936 года в Женеве. Он был старшим сыном принца Али Хана, известного плейбоя, и его первой жены Джоан (Ярд-Буллер) Хан, происходившей из британской аристократии. Его младший брат, принц Амин Ага-хан, родился годом позже.

Принц Карим, как в молодости был известен Ага-хан IV, в 1953 году, когда он был студентом элитного Института Ле Рози в Женеве. Он и другие студен

В 1949 году родители развелись, а его отец женился на американской актрисе Рите Хейворт, от которой у него родилась дочь принцесса Ясмин Ага-хан.

В молодости известный как принц Карим, он вырос в Найроби (Кения), а затем учился в элитном Институте Ле Рози в Женеве. В конце 20-х он представлял дореволюционный Иран на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (Австрия), участвуя в соревнованиях по горнолыжному спорту.

Позже он поступил в Гарвард, где изучал историю ислама, когда стал Ага-ханом IV после смерти своего деда.

Ага-хан в 1957 году, вскоре после того, как унаследовал титул от своего деда. В то время он был 20-летним студентом Гарварда.

В 1969 году он женился на Салли Крокер-Пул, британской модели и бывшей дебютантке, которая стала Салимой Ага Хан. У пары родились трое детей: принцесса Захра, принц Рахим, принц Хусейн.

Ага-хан с Сарой Крокер-Пул, британской моделью, в 1969 году, в год их свадьбы.

После развода в 1995 году все трое детей продолжили работать в его организациях.

В 1998 году он женился на Габриэле Тиссен цу Лейнинген, немке, которая после замужества стала известна как Инара Ага Хан. У них родился сын принц Али Мухаммад, но брак распался спустя несколько лет. Развод был окончательно оформлен спустя 10 лет переговоров, а компенсация составила около $60 млн с учётом инфляции.

Ага-хан в 2002 году со своей второй женой, Габриэле Тиссен цу Лейнинген из Германии

После него остались его дети, брат (принц Амин Мухаммад), сводная сестра (принцесса Ясмин) и четверо внуков.

Бизнес и инвестиции

За годы его деловые проекты охватывали самые разные сферы.

В 1960-х годах он стал главным инициатором развития элитного курорта Порто-Черво на Коста-Смеральда (Сардиния), который включал яхт-клуб и турниры по поло и был рассчитан на сверхбогатых клиентов.

Он любил спорткары Maserati, но при этом инвестировал в страны третьего мира, вкладывая деньги в производство рыболовных сетей, пластиковых пакетов и спичек.

После свержения Иди Амина в Уганде и прихода к власти Йовери Мусевени, Ага Хан вложился в гидроэнергетику страны, присоединившись к Blackstone Group в проекте стоимостью $750 млн.

В 1960 году его отец принц Али погиб в автокатастрофе в Сюрене (пригород Парижа), и его дети унаследовали конный бизнес – девять ферм во Франции и Ирландии. С тех пор он владел, тренировал и разводил множество чемпионов.