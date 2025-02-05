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В Швеции около 10 человек убиты при стрельбе в учебном заведении, нападавший также мертв

CentralAsia (CA) -  Около 10 человек, включая стрелка, погибли во время стрельбы в образовательном центре для взрослых в Швеции, сообщает Associated Press.

Окончательное число погибших и пострадавших еще не определено. По словам главы местной полиции Роберто Эйд Фореста, во время преступления был нанесен настолько значительный ущерб, что пока следователи не могут сделать однозначные выводы. Полиция считает, что стрелок действовал в одиночку. Нападающим оказался 35-летний мужчина, вооружённый огнестрельным автоматическим оружием.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон спустя несколько часов после трагедии провел пресс-конференцию, где назвал происшествие «самой массовой стрельбой в стране».

По информации издания Aftobladet, Кристерссон отметил, что на данный момент опасности нет.

Образовательное учреждение, Campus Risbergska, где произошла стрельба, является школой «для взрослых», где обслуживаются студенты старше 20 лет, предлагаются курсы для учащихся начальной и средней школы, а также занятия по шведскому языку для иммигрантов, профессиональное обучение и программы для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.

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