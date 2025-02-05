экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине», – заявил украинский президент (цитата «Страна.ua»).

«Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным», – добавил он.

Также в интервью Моргану Зеленский сказал о невозможности возврата захваченных территорий.

«Сегодня мы не можем вернуть всю нашу территорию, мы мыслим реалистично - мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить», - заявил украинский президент.

  • Осенью 2022 года Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с Путиным любым представителям Украины, включая самого себя.
  • Владимир Путин ранее говорил, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, поэтому, по его мнению, Зеленский не может подписывать мирное соглашение.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com