Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине», – заявил украинский президент (цитата «Страна.ua»).

«Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным», – добавил он.

Также в интервью Моргану Зеленский сказал о невозможности возврата захваченных территорий.

«Сегодня мы не можем вернуть всю нашу территорию, мы мыслим реалистично - мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить», - заявил украинский президент.

Осенью 2022 года Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с Путиным любым представителям Украины, включая самого себя.

Владимир Путин ранее говорил, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, поэтому, по его мнению, Зеленский не может подписывать мирное соглашение.