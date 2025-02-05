Самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ракетой «Панцирь-С», - Reuters

CentralAsia (KZ) - Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение близ Актау, был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты «Панцирь-С», который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы», — сказал собеседник агентства.

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в российский Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за это на Россию. Президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым за «инцидент» в воздушном пространстве РФ. Он отметил, что в момент, когда самолет из Баку пытался зайти на посадку в РФ, Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и «российские средства ПВО отражали эти нападения».

Власти Казахстана 4 февраля опубликовали предварительный отчет о крушении. В нем говорится, что повреждения, выявленные в системах самолета, вероятно, произошли из-за внешнего объекта.

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