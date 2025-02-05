Власти Азербайджана прокомментировали отчет Казахстана о крушении самолета Azerbaijan Airlines

CentralAsia (KZ) - Минтранспорта Азербайджана прокомментировало предварительный отчет Казахстана о крушении самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, пишет Мedia.az.

Вот ключевые пункты из заявления азербайджанской стороны:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эта информация также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции «Ковер»;

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в российский Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за это на Россию.

Президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым за «инцидент» в воздушном пространстве РФ. Он отметил, что в момент, когда самолет из Баку пытался зайти на посадку в РФ, Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и «российские средства ПВО отражали эти нападения».

Власти Казахстана 4 февраля опубликовали предварительный отчет о крушении. В нем говорится, что повреждения, выявленные в системах самолета, вероятно, произошли из-за внешнего объекта.

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