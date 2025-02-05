В ближайшие три дня в Казахстане будет без осадков

CentralAsia (KZ) - В ближайшие три дня, с 6 по 8 февраля, на большей части Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

В Акмолинской области, с 8 февраля – на севере, северо-западе и юге страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Также по стране ожидается туман и усиление ветра.

Постепенно температура воздуха ночью понизится на западе до –10-15°C, на северо-западе до -17-25°C, на севере, в центре до -17-28°C, на востоке страны до –18-35°C.

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