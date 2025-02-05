Трамп заявил, что США «готовы взять под свой контроль» сектор Газа

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «готовы взять под свой контроль» сектор Газа и отвечать за очистку территории от неразорвавшихся снарядов и снос поврежденных зданий, передает CNN.

Трамп не исключил использования американских войск для реализации этой задачи. Переход Газы под контроль США, подчеркнул он, принесет стабильность в регион. «Всем, с кем я разговаривал, нравится идея того, что Соединенные Штаты владеют этим участком земли, развивают и создают тысячи рабочих мест», - заявил президент США на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В ближневосточной «Ривьере», в которую, по замыслу Трампа должен превратиться сектор Газа, должен смениться состав населения. Палестинцам, покинувшим эту территорию из-за войны, не следует возвращаться, считает президент США.

«Газа — не место для жизни людей, и единственная причина, по которой они хотят вернуться, и я твердо верю в это, заключается в том, что у них нет альтернативы», — сказал Трамп перед началом переговоров с Нетаниягу. Палестинцам, по его мнению, вместо Газы нужно предоставить «хороший, новый, красивый участок земли» для жизни.

Позднее на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Трамп заявил, что в обновленной по его плану Газе могут жить и палестинцы, но дал понять, что они не должны составлять большинство.

В ХАМАС назвали предложение Трампа «рецептом создания хаоса и напряженности в регионе» и заявили, что жители Газы «не позволят этим планам осуществиться». Саудовская Аравия подтвердила свою «непоколебимую» поддержку палестинского государства, а два арабских чиновника выразили недоумение и озабоченность, сказав CNN, что это «трудно понять и переварить».

Израиль начал военную операцию на территории сектора Газа после нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года, в результате которого погибли более 1250 человек, более 250 человек были взяты в заложники.

По данным ООН, к сентябрю 2024 года в результате боевых действий более половины строений на территории сектора Газа были в той или иной степени повреждены. Число погибших палестинцев в ООН оценивают в 47 тысяч человек.

В январе Израиль и ХАМАС договорились о перемирии, которое продолжало действовать по состоянию на начало февраля.