В Казахстане за кражу невест предлагают ввести 5 лет тюрьмы

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CentralAsia (KZ) - Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана предложили внести в Уголовный кодекс санкции за кражу невест. В ближайшее время поправки планируется принять. Об этом, как передает Vласть.kz, сообщил депутат Мурат Абенов.

С его слов, предложение сейчас находится на рассмотрении рабочей группы по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов. Новая статья предусматривает — в зависимости от ситуации — разные санкции: штраф, общественные работы и лишение свободы.

«Если это совершенно группой лиц, в отношении несовершеннолетней, если какой-то вред нанесен, от трех до пяти лет (лишения свободы). Если против воли удерживают дома, оказывают психологическое и физическое давление. Закон должен быть на стороне потерпевшей», - подчеркнул Абенов.

Он добавил, что похищение невест иногда маскируют под «традиции», однако в действительности это не так. «На самом деле у нас не было таких традиций. Когда девушка сама хочет выйти замуж, если родители не согласны, то девушка сбегает. Когда нет финансовых средств у родителей, она сама могла сбежать замуж. Никогда у казахов не было традиции, когда у какого-то рода девушку похищали, это было оскорблением, вплоть до смертной казни. Против желания девушки — это всегда было серьезным преступлением», - сказал мажилисмен.

В уголовном законодательстве Казахстана сейчас нет отдельной статьи о похищении невесты. Фигурантов подобных дел в республике, как правило, судят по статье о похищении человека, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы (впрочем, в ней есть оговорка, что лицо, добровольно освободившее похищенную, не привлекается к ответственности если в его действиях не содержится состава иного преступления).

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