Выставка «Чингисхан» прибудет в марте в Чехии

CentralAsia (MNG) -

Национальный музей в Праге проведет две выставки мирового уровня в 2025 году

В этом году Национальный музей в Праге представит две крупные международные выставки: «Чингисхан» и «Сто сокровищ, сто историй из Национального дворцового музея на Тайване».

Кроме того, в августе музей откроет новую постоянную экспозицию «Люди», посвященную эволюции человека и истории чешской и европейской доистории.

Выставка «Чингисхан» прибудет в марте

Выставка «Чингисхан», которая откроется в марте, представит более 250 артефактов, предоставленных Национальным музеем Чингисхана в Улан-Баторе, Монголия, и Археологическим институтом Монгольской академии наук. Эти экспонаты будут дополнены экспонатами из пражского музея Напрстека, где хранятся коллекции из Монголии.

Посетители узнают о жизни легендарного монгольского правителя и становлении Великой Монгольской империи, которая когда-то охватывала обширные регионы Азии и Европы и остается одной из крупнейших империй в истории.

Редкие китайские императорские артефакты появятся в сентябре

В сентябре в историческом здании музея пройдет выставка «Сто сокровищ, сто историй из Национального дворцового музея на Тайване». Эта коллекция, редко выставляемая за пределами Тайваня, представляет исключительные предметы из коллекций китайских императоров, подчеркивая художественное мастерство и культурное наследие китайской цивилизации на протяжении тысячелетий.

На выставке будут представлены нефритовые, жадеитовые и фарфоровые артефакты времен династии Цин, датируемые XVIII веком. Одним из самых необычных экспонатов станет нефритовая скульптура капусты, одна из самых ценных культурных реликвий Тайваня.

источник: MiddleAsianNews

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