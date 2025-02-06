Две монгольские команды приглашены на BLAST Rising Asia Spring 2025

CentralAsia (MNG) -

Монгольские команды ATOX Esports и The Huns получили прямые приглашения на азиатские отборочные турниры BLAST Open Spring 2025 с призовым фондом в $400 000.

Одним из крупных новых турниров, которые BLAST организует в 2025 году, является BLAST Open Spring 2025, который пройдет в марте с призовым фондом в $400 000.

Из 16 команд, которые примут участие в турнире, 12 будут напрямую приглашены Valve на основе их положения в мировом рейтинге. Остальные четыре будут определены по результатам четырех региональных подтурниров: Европа, Северная и Южная Америка и Азия.

Азиатский региональный подтурнир будет называться BLAST Rising Asia Spring 2025, пройдет с 10 по 12 февраля и будет организован GGMedia.

Из восьми команд, принявших участие в онлайн-турнире, четыре были приглашены через региональный рейтинг Valve Asia. Впоследствии приглашения получили монгольские команды ATOX Esports и The Huns, а также китайская команда Lynn Vision Gaming и австралийская команда FlyQuest.

Оставшимся четырем командам предстоит пройти отборочный этап закрытого предварительного раунда. На предварительный раунд, который пройдет с 7 по 9 февраля на основе азиатского рейтинга, также приглашены монгольская команда Chinggis Warriors и Akimbo Esports с монгольскими игроками.

Из 16 команд, которые примут участие в предварительном раунде, 12 будут приглашены через азиатский турнир, а оставшиеся четыре пройдут открытые отборочные турниры из четырех регионов: Китай, Монголия, Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион.

источник: MiddleAsianNews

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