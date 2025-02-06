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Новый посол Норвегии вручил копии верительных грамот в МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  Новый посол Норвегии Вебьёрн Дьясвик встретился с госсекретарем МИД Монголии Мөнхтушигом Лханаажавом и вручил ему копии своих верительных грамот. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе министерства.

Стороны обсудили вопросы укрепления отношений между государствами и обогащения их экономическим содержанием. Также речь шла о расширении сотрудничества в рамках ООН и прочих международных организаций.

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