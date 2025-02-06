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Батцэцэг провела телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 3 февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе беседы они обсудили подготовку к 17-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится в Улан-Баторе в 2026 году, а также другие вопросы сотрудничества между Монголией и ООН.

Отметив, что в 2025 году ООН отметит свое 80-летие, Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх выразила намерение Монголии и далее укреплять двусторонние отношения с ООН и вносить свой вклад в решение глобальных вызовов.

Глава МИД также подчеркнула, что Правительство Монголии придает большое значение к подготовке к COP17 в Улан-Баторе, и выразила уверенность, что Генеральный секретарь ООН примет участие в этом важном мероприятии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пожелал успехов в подготовке к проведению 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и попросил передать его поздравления Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю наступающего Нового года Змеи.

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