Столичный родильный дом «Хурээ» увеличивает вместимость вдвое

CentralAsia (MNG) - 4 февраля 2025 года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, члены правительства, губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ и другие официальные лица посетили родильный дом «Хурээ», чтобы ознакомиться с ходом работ.

Для улучшения услуг здравоохранения и повышения доступности в 2022 году началось расширение родильного дома «Хурээ», а в ноябре прошлого года было введено в эксплуатацию новое девятиэтажное здание. Благодаря 180 дополнительным койкам вместимость больницы удвоилась, предоставляя комплексные акушерские, гинекологические и неонатальные услуги примерно 80 000 женщин и новорожденных ежегодно.

Правительство увеличило инвестиции в сектор здравоохранения в 2021–2024 годах, инвестировав в общей сложности 954 млрд тугриков, что эквивалентно последним 10 годам. В частности, в строительство новых зданий родильных домов «Өргөө» и «Хурээ», а также в капитальный ремонт Национального центра охраны здоровья матери и ребенка Монголии было инвестировано в общей сложности 292 млрд тугриков. Кроме того, правительство также начало строительство Центра трансплантации органов в 2024 году. При инвестициях в размере 140 млрд тугриков восьмиэтажное здание со 120 койками, 15 операционными и центром визуализации будет завершено через два года.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2025 году в стране будет введена в эксплуатацию 31 больница за счет средств государственного бюджета.

Мэр Нямбаатар сказал: «В столице будет 14 городов [районов], когда в 2026 году вступит в силу Закон о правовом статусе городов и сел. Старое здание родильного дома «Хурээ» будет укреплено и расширено, чтобы стать многопрофильной больницей в городе [районе] Сухбаатар. Закупка современного оборудования, необходимого для родильного дома «Хурээ», будет профинансирована из бюджета столицы. В дальнейшем мы реорганизуем 14 многопрофильных больниц в столице и выделим необходимые инвестиции в бюджет столицы. Кроме того, мы поэтапно обеспечиваем медицинские учреждения современным оборудованием».

В рамках улучшения услуг общественного здравоохранения по всей стране проводится кампания по раннему скринингу и диагностике заболеваний в соответствии с решением правительства после пандемии. По состоянию на 2024 год ею было охвачено 1,5 миллиона человек, что составляет 44 процента от общей численности населения. Эта профилактическая кампания будет обновлена ​​до «Раннего обнаружения 2.0» и будет развиваться за счет внедрения современных технологических достижений и искусственного интеллекта.

Родильный дом «Хурээ» работает с 1959 года, и в нем родилось более 500 тысяч новорожденных.

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