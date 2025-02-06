Столичный родильный дом «Хурээ» увеличивает вместимость вдвое

CentralAsia (MNG) - 4 февраля 2025 года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, члены правительства, губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ и другие официальные лица посетили родильный дом «Хурээ», чтобы ознакомиться с ходом работ.
Для улучшения услуг здравоохранения и повышения доступности в 2022 году началось расширение родильного дома «Хурээ», а в ноябре прошлого года было введено в эксплуатацию новое девятиэтажное здание. Благодаря 180 дополнительным койкам вместимость больницы удвоилась, предоставляя комплексные акушерские, гинекологические и неонатальные услуги примерно 80 000 женщин и новорожденных ежегодно.
Правительство увеличило инвестиции в сектор здравоохранения в 2021–2024 годах, инвестировав в общей сложности 954 млрд тугриков, что эквивалентно последним 10 годам. В частности, в строительство новых зданий родильных домов «Өргөө» и «Хурээ», а также в капитальный ремонт Национального центра охраны здоровья матери и ребенка Монголии было инвестировано в общей сложности 292 млрд тугриков. Кроме того, правительство также начало строительство Центра трансплантации органов в 2024 году. При инвестициях в размере 140 млрд тугриков восьмиэтажное здание со 120 койками, 15 операционными и центром визуализации будет завершено через два года.
Премьер-министр подчеркнул, что в 2025 году в стране будет введена в эксплуатацию 31 больница за счет средств государственного бюджета.
Мэр Нямбаатар сказал: «В столице будет 14 городов [районов], когда в 2026 году вступит в силу Закон о правовом статусе городов и сел. Старое здание родильного дома «Хурээ» будет укреплено и расширено, чтобы стать многопрофильной больницей в городе [районе] Сухбаатар. Закупка современного оборудования, необходимого для родильного дома «Хурээ», будет профинансирована из бюджета столицы. В дальнейшем мы реорганизуем 14 многопрофильных больниц в столице и выделим необходимые инвестиции в бюджет столицы. Кроме того, мы поэтапно обеспечиваем медицинские учреждения современным оборудованием».
В рамках улучшения услуг общественного здравоохранения по всей стране проводится кампания по раннему скринингу и диагностике заболеваний в соответствии с решением правительства после пандемии. По состоянию на 2024 год ею было охвачено 1,5 миллиона человек, что составляет 44 процента от общей численности населения. Эта профилактическая кампания будет обновлена до «Раннего обнаружения 2.0» и будет развиваться за счет внедрения современных технологических достижений и искусственного интеллекта.
Родильный дом «Хурээ» работает с 1959 года, и в нем родилось более 500 тысяч новорожденных.