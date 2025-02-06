Скоро завершится строительство трансграничной железной дороги Гашуунсухайт–Ганцмод

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии разрешает подписание соглашения о строительстве трансграничной железной дороги Гашуунсухайт–Ганцмод

На своем очередном заседании 5 февраля 2025 года Кабинет министров Монголии предоставил полномочия на подписание Соглашения о «Проекте трансграничной железной дороги Гашуунсухайт–Ганцмод» министру промышленности и минеральных ресурсов Монголии Туваану Цэвэгдоржу и министру дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхану Борхуу.

Проект Соглашения между Монголией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в увеличении торговли углем и мощности угольной шахты Таван Толгой и создании трансграничной железной дороги Гашуунсухайт–Ганцмод был доработан после включения предложений членов Великого государственного хурала (парламента) Монголии в ходе консультаций с соответствующим постоянным комитетом парламента. Эти предложения были переданы китайской стороне, что привело к заключению Соглашения.

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