Экс-министр транспорта Монголии проведет два года в колонии

слева: Энхболд Зандаахуу и Энх-Амгалан Бямбасурэн

CentralAsia (MNG) - Бывший министр дорожного и транспортного развития Монголии, бывший председатель парламентского комитета по безопасности и внешней политике Энх-Амгалан Бямбасурэн, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, проведет два года в тюрьме в дополнение к ранее наложенному судом запрету занимать государственные должности и штрафу в размере 40 млн тугриков (около 12 тыс. долларов США). Об этом сообщил Ikon, ссылаясь на столичный апелляционный суд.

«Энх-Амгалан Бямбасурэн, занимавший пост министра дорожного и транспортного развития с 2019 по 2020 год и возглавлявший парламентский комитет по безопасности и внешней политике до 2024 года, ранее был приговорен к пятилетнему запрету занимать государственные должности и штрафу в размере 40 миллионов тугриков. После повторного судебного разбирательства бывший политик приговорен к двум годам колонии открытого типа», — говорится в решении суда.

По его словам, антикоррупционное ведомство установило, что Энх-Амгалан Бямбасурэн, занимая пост министра, способствовал предоставлению льгот компании, связанной с главой администрации президента Энхболдом Зандаахуу.

Уголовное дело было передано в прокуратуру в апреле 2023 года. Она потребовала приговорить обвиняемых к двум годам лишения свободы каждого и запретить занимать государственные должности в течение пяти лет. Когда обвиняемые подали апелляцию в апелляционный суд, он полностью оправдал только Энхболда Зандаахуу.

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