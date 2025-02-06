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Россия и Украина обменялись пленными
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Минобороны РФ.

Каждая из сторон освободила по 150 человек. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В Минобороны РФ заявили, что освобожденные россияне сейчас находятся в Беларуси, в ближайшее время их направят в Россию для лечения и реабилитации.

Обмен также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что некоторые из украинских военнослужащих, которые возвращаются домой, провели в плену более двух лет.

Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. В тот день Москва и Киев передали друг другу по 25 военнослужащих.

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