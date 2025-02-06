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Премьер-министр Монголии посетил почетный прием, посвященный дню рождения императора Японии
// Ikon

CentralAsia (MNG) -  5 февраля 2025 года премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил почетный прием, посвященный дню рождения Его Величества Императора Японии Нарухито, и выступил с вступительной речью. Об этом сообщили на официальном сайте правительства страны.

От имени государства, правительства и народа Монголии премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выразил глубочайшую благодарность за предстоящий государственный визит Его Величества Императора Японии Нарухито и Ее Величества Императрицы Японии Масако в Монголию.

Премьер подчеркнул, что государственный визит имеет историческое значение, поскольку он углубит «Особое стратегическое партнерство ради мира и процветания» между Монголией и Японией, двумя странами, которые разделяют общие демократические ценности, внеся ценный вклад в укрепление «ориентированных на людей» отношений и сотрудничества между двумя странами.

На почетном приеме присутствовали члены и должностные лица Великого Государственного Хурала и Правительства Монголии, а также представители бизнеса, частного сектора, ассоциаций дружбы, академических и научно-исследовательских учреждений, а также деятели культуры и искусства обеих сторон.

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