Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным людям участвовать в женских спортивных соревнованиях. Документ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» опубликован на сайте Белого дома.

«Теперь женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена»,— сказал американский президент, подписывая указ (цитата по The Washington Post). Он также отметил, что документ — это часть «масштабных усилий по возвращению нашей культуры и наших законов».

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что американский президент ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) больше не будут позволять мужчинам соревноваться в женских видах спорта. Ее слова приводит CNN.

В декабре 2024 года Дональд Трамп пообещал «убрать мужчин из женского спорта». Он также поддержал сокращение федерального финансирования школ, администрация которых поддерживает концепцию «трансгендерного безумия». В январе глава Белого дома подписал указ, запрещающий в США операции по изменению пола у лиц, не достигших 19 лет. Также своим указом Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии США.