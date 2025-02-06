В США два пассажирских лайнера столкнулись при рулении

Правое крыло самолета Japan Airlines ударяется о хвост самолета Delta Air Lines во время руления в международном аэропорту Сиэтл-Такома в Ситаке, округ

CentralAsia (CA) - Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что в международном аэропорту города Сиэтл (штат Вашингтон) два пассажирских лайнера столкнулись при рулении одного из них, передает Reuters.

Уточняется, что руливший самолет Japan Airlines задел правым крылом хвост припаркованного лайнера Delta Air Lines. Пострадавших нет.

Инцидент произошел около 10:40 по местному времени. В результате аварии были приостановлены некоторые рейсы. Управление гражданской авиации взяло расследование происшествия под контроль.