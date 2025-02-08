Выброс 100-400 млн тонн пыли, глобальное похолодание на 4˚C — Ученые смоделировали последствия столкновения с астероидами для Земли

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CentralAsia (CA) - В новом исследовании по моделированию климата ученые из Центра климатической физики при Пусанском национальном университете в Южной Корее представили новый сценарий изменения климата и жизни на Земле в ответ на возможный удар астероида среднего размера (~500 м).

Солнечная система полна объектов с околоземными орбитами. Большинство из них не представляют никакой угрозы для Земли, но некоторые из них были идентифицированы как объекты, представляющие интерес с ничтожно малой вероятностью столкновения. Среди них - астероид Бенну диаметром около 500 м, который, согласно последним исследованиям, имеет шанс 1 к 2700 столкнуться с Землей в сентябре 2182 года. Это аналогично вероятности подбросить монету 11 раз подряд с одинаковым результатом.

Последствия столкновения представлены массивным выбросом нескольких сотен миллионов тонн пыли в верхние слои атмосферы.

Используя суперкомпьютер, исследователи проверили несколько сценариев столкновения астероида типа Бенну с Землей. В ответ на выброс пыли массой 100-400 миллионов тонн суперкомпьютерные модели показали резкие нарушения климата, химического состава атмосферы и глобального фотосинтеза в течение 3-4 лет после столкновения. При самом интенсивном сценарии солнечное затемнение из-за пыли приведет к глобальному похолоданию поверхности Земли на 4˚C, сокращению среднего количества осадков на 15% и сильному разрушению озонового слоя примерно на 32%. Однако на региональном уровне эти последствия могут быть гораздо более выраженными. «Резкое воздействие зимы создаст неблагоприятные климатические условия для роста растений, что приведет к первоначальному сокращению фотосинтеза в наземных и морских экосистемах на 20-30 %. Это, вероятно, вызовет массовые нарушения глобальной продовольственной безопасности», - сказал доктор Лан Дай.

Когда исследователи изучили данные океанических моделей, полученные в результате моделирования, они с удивлением обнаружили, что рост планктона демонстрирует совершенно иное поведение. Вместо быстрого сокращения и медленного двухлетнего восстановления на суше, планктон в океане восстановился уже через 6 месяцев и даже вырос до уровней, не наблюдаемых при нормальных климатических условиях.

Ученые говорят, что смогли отследить эту неожиданную реакцию на концентрацию железа в пыли. Железо является ключевым питательным веществом для водорослей, но в некоторых районах, таких как Южный океан и восточная часть тропической зоны Тихого океана, его естественное содержание очень мало. В зависимости от содержания железа в астероиде и земном материале, который будет взорван в стратосфере, регионы с дефицитом питательных веществ могут обогатиться биодоступным железом, что, в свою очередь, вызовет небывалое цветение водорослей. Согласно компьютерному моделированию, увеличение морской продуктивности после столкновения будет наиболее выраженным для богатых силикатами водорослей, называемых диатомовыми. Их цветение также привлечет большое количество зоопланктона — мелких хищников, которые питаются диатомовыми водорослями.

Климатическая и экологическая реакция на выброс 400 млн тонн пыли в результате столкновения с астероидом типа Бенну. Пространственные изменения температуры поверхности (вверху слева), общего количества осадков (вверху справа), процентное изменение чистой первичной продуктивности суши (внизу слева) в среднем за первые 24 месяца и процентное изменение чистой первичной продуктивности моря (внизу справа) в среднем с 10 по 38 месяц после столкновения по сравнению с контрольным моделированием.

Смоделированное чрезмерное цветение фитопланктона и зоопланктона может стать благословением для биосферы и помочь смягчить возникающую проблему отсутствия продовольственной безопасности, связанную с более длительным снижением продуктивности суши.

В среднем астероиды среднего размера сталкиваются с Землей примерно каждые 100-200 тысяч лет. Это означает, что ранние человеческие предки, возможно, уже пережили некоторые из этих событий, связанных со сменой планет, что могло повлиять на эволюцию человека и даже на нашу собственную генетическую структуру.