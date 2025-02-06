Премьер Франции Байру преодолел второй вотум недоверия

Франсуа Байру

CentralAsia (CA) - Парламент Франции не поддержал вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, инициированный леворадикальной партией «Непокоренная Франция» (LFI) после того как Байру воспользовался конституционной статьей, позволяющей принимать бюджет без голосования депутатов, сообщает «Би-би-си».

За отставку правительства проголосовали всего 128 депутатов, притом что для принятия решения необходимо как минимум 289 голосов. Все остальные депутаты не участвовали в голосовании, сообщает Le Monde.

Позже депутаты проголосовали по второму предложению о вотуме недоверия правительству: оно набрало всего 122 голоса — еще меньше, чем первое.

LFI не поддержали даже их союзники по коалиции из четырех левых партий — социалисты. Этот левый блок является крупнейшей по численности фракцией в Национальном собрании, но все равно сильно не дотягивает до большинства в 289 голосов.

Французская конституция содержит статью 49.3, позволяющую правительству проводить законы, такие как бюджет, без голосования в парламенте. Согласно этой статье, если правительство прибегает к такому механизму, депутаты имеют право поставить на голосование вопрос о недоверии правительству в течение 24 часов. Если вотум недоверия набирает большинство, правительство уходит в отставку, а проведенный им закон автоматически отменяется.

Байру, которому в данном случае удалось избежать подобной участи, занимает свой пост менее двух месяцев. Он был назначен президентом Эммануэлем Макроном в декабре 2024-го, после того как предыдущее правительство ушло в отставку в следствие вотума недоверия, проработав в свою очередь три неполных месяца.

Политический тупик во Франции

В день назначения Байру многие эксперты предсказывали, что ему придется очень нелегко, так как первоочередная задача нового премьера заключалась в том, чтобы добиться одобрения бюджета на 2025 год у глубоко расколотого Национального собрания.

Досрочные выборы, прошедшие во Франции летом прошлого года, привели к тому, что ни у одной из партий нет явного большинства.

Однако в минувший понедельник Франсуа Байру провел бюджет через парламент в обход мнения депутатов, воспользовавшись статьей 49.3.

Главный пункт нового бюджета — сокращение стремительно растущего бюджетного дефицита, который во Франции более чем в два раза превышает порог, установленный Брюсселем для стран ЕС.

Для достижения этой цели правительство Байру предлагает сократить бюджетные расходы на миллиарды евро, что вызвало негодование в левом лагере французских политиков, и повысить налоги на сверхприбыли компаний и доходы богатых французов.

Леворадикальная «Непокоренная Франция» сразу объявила о намерении добиваться отставки правительства.

«Это нелегитимное правительство должно пасть», — говорится в официальном заявлении LFI на платформе X (бывший твиттер).

В преддверии голосования по вотуму недоверия они стали искать союзников, однако Социалистическая партия (PS), входящая в левую коалицию «Новый народный фронт» (NFP), сразу дала понять, что вряд ли поддержит инициативу LFI.

Ультраправая партия «Национальное объединение» (RN), у которой тоже есть претензии к правительству Франсуа Байру, заявила, что колеблется и примет решение не раньше среды.

На основании такого развития ситуации аналитики прогнозировали, что Байру почти наверняка удержится в кресле премьера.

Франсуа Байру — давний сторонник Макрона и лидер центристской партии «Демократическое движение».

Политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

Больше всех — 190 — завоевал левый блок «Новый народный фронт» (NFP) , на втором месте центристский альянс Макрона с 160 местами, на третьем — правое Национальное объединение (RN) — 140.

На основании этих раскладов NFP считал, что перевес в голосах дает левым основания возглавить правительство, однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласится на правительство, возглавляемое левым альянсом, так как это, по его мнению, может блокировать политические процессы в стране и привести к ослаблению государства.

С лета прошлого года Франция балансирована на грани политического шатдауна: сначала страной управлял временный кабинет, а затем правительство, не продержавшееся и трех месяцев.

В декабре прошлого года Макрон не случайно назначил на пост премьер центриста Байру, посчитав, что его в целом благоприятные отношения и с левыми и с правыми помогут стране выйти из кризиса.