Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека вслед за США

Гидеон Саар

CentralAsia (CA) - Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ) — вслед за тем, как это сделали США. Об этом решении сообщил глава МИД страны Гидеон Саар в своих соцсетях.

Саар написал, что Израиль приветствует решение президента США Дональда Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. «СПЧ ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального изучения, и вместо этого навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль», — заявил Саар.

По его словам, Израиль подвергся более чем 100 осуждающим резолюциям. Это более 20% всех резолюций, когда-либо принятых Советом, и больше, чем было принято в отношении Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых, уточнил Саар. Ранее власти Израиля не раз критиковали деятельность СПЧ ООН.

Официальный представитель Совета ООН по правам человека Паскаль Сим заявил, что Израиль не может выйти из состава СПЧ ООН, потому что не является одним из 47 членов органа.

Он отметил, что Израиль имеет статус наблюдателя, что не приравнивается к членству в СПЧ ООН. «Государство-наблюдатель в Совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — пояснил Сим.

Представитель органа добавил, что Совет «приветствует и поощряет» участие каждого государства, входящего в ООН, в работе органа, «будь то член Совета или наблюдатель».

4 февраля указ о выходе из СПЧ ООН подписал президент США Дональд Трамп.

Совет по правам человека — межправительственный орган в системе ООН, созданный в 2006 году. В него входили 47 государств. Совет, как говорится на сайте ООН, «реагирует на чрезвычайные ситуации в области прав человека» и предоставляет рекомендации о том, как лучше реализовывать их на местах.