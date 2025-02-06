В Казахстане планируют наказывать за сталкинг

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CentralAsia (KZ) - Наказание за сталкинг хотят ввести в Казахстане, сообщил депутат Абзал Куспан в кулуарах мажилиса. Такую норму внесли в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.

«Специальная статья, сталкинг называется, в виде уголовного проступка. Она имеется. Планируется вынести документ на рассмотрение палаты на следующей или через неделю – на второе чтение. Но в законопроекте данная норма сидит, её инициировали депутаты», – рассказал народный избранник.

За это правонарушение будет грозить штраф. Его размер станет известен после повторного обсуждения законопроекта.

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