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Зеленский в 14-й раз продлил военное положение и мобилизацию в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об очередном продлении военного положения и мобилизации.

Соответствующие законы №12404 и №12405 опубликованы на сайте Верховной Рады.

В подписанном документе говорится, что военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлеваются еще на 90 суток - с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

В предыдущий раз военное положение было продлено в ноябре до 7 февраля 2025 года. Это уже 14-й раз, когда в Украине продлевают военное положение и мобилизацию.

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