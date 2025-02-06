экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Осуждённый экс-министр Казахстана Бишимбаев подал в суд на администрацию колонии
Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) -  Осуждённый за убийство гражданской супруги казахстанский экс-министр Куандык Бишимбаев подал в суд на администрацию колонии, в которой он отбывает срок, рассказали в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В своём исковом заявлении Бишимбаев указал, что ему не дают поощрение. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

«Согласно действующему законодательству, к осуждённым не применяется поощрение в случае наличия нарушений порядка отбывания наказания, а у данного осуждённого имеется одно нарушение», – говорится в сообщении.

В мае 2024 года суд Астаны приговорил экс-министра к 24 годам тюрьмы за истязание и убийство супруги Салтанат Нукеновой. Его родственнику Бахытжану Байжанову, которого признали виновным в укрывательстве, назначили четыре года лишения свободы. Оспорить приговор обоим подсудимым не удалось.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com