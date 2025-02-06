Азербайджан направит Украине гуманитарную помощь на $1 млн

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об отправке Украине гуманитарной помощи в размере $1 млн по линии Министерства энергетики. Средства предназначены для закупки и отправки произведенного в Азербайджане электрооборудования.

«В связи с недавней ситуацией на Украине правительство Азербайджана несколько раз направляло гуманитарную помощь украинскому народу. Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на основе дружбы и партнерства, базирующихся на соответствующих двусторонних документах»,— говорится в указе.

Азербайджан не поставляет Украине оружие, но с 2022 года оказывает стране гуманитарную помощь. В тот год Баку выделил Киеву $17,6 млн, а в 2023-м — $7,6 млн для закупки и отправки электрического оборудования. Азербайджанская сторона, в частности, отправляла Украине гуманитарный груз в составе 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.