Федеральный судья заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Федеральный судья в Гринбелте (штат Мэриленд) заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения на территории государства. Указ приостановлен на неопределенный срок, отмечает The Washington Post (WP).

Судья Дебора Бордмен вынесла временный запрет после слушания по иску правозащитных организаций. Судья сочла, что указ президента «напрямую противоречит тексту 14-й поправки к конституции США». Запрет будет касаться всей страны и действовать, пока рассматривается дело. Отменить его может вышестоящая судебная инстанция.

Из-за указа Дональда Трампа, по данным WP, было подано по меньшей мере шесть исков. Один из них к Трампу подали в первый же день его президентства. Его инициаторами стали организации, которые выступают за права иммигрантов. К нему присоединились 22 «демократических» штата.

Указ, подписанный Дональдом Трампом, регламентирует новые ограничения на получение гражданства США по праву рождения на территории страны. Как заявили в Белом доме, дети нелегальных мигрантов больше не смогут автоматически становиться американцами.