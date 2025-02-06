В Таджикистан снова вернется зима

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с 7 по 10 февраля ожидаются переменные погодные условия, сопровождающиеся как осадками, так и температурными колебаниями, что может повлиять на повседневную жизнь и транспортную ситуацию, сообщили «Азия-Плюс» в Гидрометцентре страны.

7 февраля в большинстве регионов страны будет наблюдаться стабильная погода, без осадков.

Однако уже с субботы, 8 февраля, ситуация изменится.

Вплоть до 10 февраля в ряде областей, особенно в долинах и предгорных районах, прогнозируются осадки в виде дождей и снегопадов. Ветер будет умеренным, но с усилением в некоторых областях до 18 м/с.

Температура в долинах в этот период будет колебаться +12+17 градусов до 4-9 тепла днем и до -2 градусов ночью.

В горных районах ночные температуры понизятся до -7 и ниже, а по востоку Горно-Бадахшанской автономной области - до -32 градусов мороза.

В высокогорьях возможны заморозки, что требует осторожности для тех, кто планирует передвижение в этих районах.

В Душанбе 9 и 10 февраля будет дождь и снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью составит 1-3 тепла, днем будет 6-8 тепла.

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