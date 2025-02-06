Минприроды РФ: Россия обеспечена запасами газа более чем на 100 лет, а нефтью — на 65 лет

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CentralAsia (CA) - Россия обеспечена извлекаемыми запасами газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, запасами нефти - примерно на 64,5 года. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, слова которого приводит министерство.

По словам Козлова, в России сейчас действуют 4 052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, которые распределены между 747 недропользователями.

«В целом же Россия обеспечена извлекаемыми запасами природного газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, нефти - около 64,5 года», - сказал он.

Минприроды напомнило, что в России находится примерно пятая часть всех мировых запасов природного газа. «По предварительным данным Роснедр, это 63,5 трлн куб. м. По запасам нефти страна находится на пятом месте, в цифрах это 31,4 млрд тонн», - отметило министерство.

В ближайшей перспективе, как подчеркнуло Минприроды, планируется ввести в освоение месторождения Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское в ЯНАО. Их общие запасы составляют более 450 млрд куб. м газа и свыше 7 млн тонн жидких углеводородов.

В рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» аукционы на восемь углеводородных участков могут состояться в 2025 году, добавил глава Минприроды. «В 2025 году в рамках второго этапа проекта «Геология: возрождение легенды» геологоразведочные работы стартуют сразу на 10 углеводородных объектах, а всего с учетом государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов» нефть и газ станут искать на 33 перспективных площадях: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и на шельфе страны», - заключили в министерстве