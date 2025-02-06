Грузия начинает подготовку нового законопроекта об иноагентах

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CentralAsia (CA) - Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» приступает к подготовке нового законопроекта об иноагентах, который будет таким же, как соответствующий закон в США (FARA). Такое заявление на брифинге сделал Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

«Мы инициируем законопроект, который будет аналогом сегодня действующей редакции американского FARA. В прошлом году парламент принял легкую версию FARA, которую мы полноценно и не задействовали, однако вам известно, что, несмотря на вступление в силу, в реестре регистрацию не прошли несколько десятков самых богатых, крупных и получающих финансирование из-за рубежа неправительственных организаций», - отметил представитель «Грузинской мечты», чьи слова приводит ТАСС.