Что такое хадж и что о нём нужно знать?

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CentralAsia (CA) - Хадж — это паломничество, связанное с посещением Мекки и её окрестностей в определённое время. Хадж является обязательным для каждого мусульманина, у которого есть возможность его совершения.

В буквальном значении «хадж» переводится как «стремление, намерение или стремление к прославленному».

Какие документы нужны для совершения хаджа?

1. Все иностранные граждане должны подать заявку на получение хадж-визы через туристические агентства, имеющие аккредитацию в Министерстве хаджа и умры Саудовской Аравии. Также процесс выдачи визы проводится муфтиятами каждой страны.

2. С учётом требований Министерства здравоохранения Саудовской Аравии все пребывающие на хадж паломники должны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации против менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной.

3. Оригинал заграничного паспорта (срок действия — не менее 6 месяцев).

4. Фотография на белом фоне.

5. Супружеские пары должны иметь свидетельство о браке или никах из мечети.

6. Для детей, выезжающих с родителями — оригинал свидетельства о рождении.

Требования для совершения паломничества:

1. Хадж предназначен только для тех, кто исповедует ислам;

2. Паломник должен быть совершеннолетним;

3. Физическая и финансовая готовность к паломничеству (оплата поездки, забота о близких, которые остались дома);

4. Отсутствие финансовых задолженностей;

5. Женщины должны быть в сопровождении мужчины, который является ей родственником.

Сколько мест выделено на совершение хаджа в 2025 году?

Точное количество квот на хадж-2025 для всех стран мира пока не объявлено. Согласно правилам Саудовской Аравии, общее количество паломников, которые могут совершить хадж, ограничено и распределяется между странами на основе численности мусульманского населения.

Согласно официальным данным саудовского Министерства хаджа и умры, в 2024 году паломничество в Мекку совершили более 1,8 млн мусульман, из них 1,6 миллиона — паломники из зарубежных стран. Официальные данные по квотам на 2025 год будут опубликованы Министерством по делам хаджа и умры Саудовской Аравии ближе к началу сезона хаджа.

Точно известно, что на хадж-2025 КСА выделило Кыргызстану 6060 квот. Стоимость хаджа для кыргызстанцев в 2024 году составляла $3700.

Как оградить себя от неприятностей во время хаджа?

1. Паломнику не разрешается иметь паспорта двух или более государств, при обнаружении один из них изымается. Власти КСА не признают двойного гражданства.

2. В случае прибытия в составе кыргызской группы паломников, вы должны четко следовать указаниям руководителя группы и его помощника, по всем вопросам нужно обращаться к ним.

3. Если вы совершаете хадж вне состава кыргызской группы, в таком случае по прибытию в Саудовскую Аравию вас распределят в одну из групп, которые обслуживаются Штабом группы оперативных служб (ШГОС). Сотрудники ШГОС раздадут браслеты с именем руководителя вашей группы и номером телефона штаба. По всем вопросам также нужно обращаться к ним.

К примеру, в 2024 году двоих россиян водворили под стражу за совершение хаджа на нелегальной основе.

4. Совершающим хадж запрещается вступать в религиозные споры. Во время паломничества можно увидеть много различий в религиозных взглядах.

5. Категорически не рекомендуется совершать хадж на незаконной основе. Каждый паломник должен иметь себе хадж-визу, которая позволит находиться в стране на легальной основе, в противном случае могут возникнуть проблемы с законодательством КСА.

6. Не рекомендуется вступать в контакт с незнакомыми людьми. Не принимайте от них пищу, не обменивайтесь контактами, не принимайте религиозные учения от незнакомых лиц, которые могут быть связаны с запрещёнными организациями.

7. Необходимо избегать мест, в которых образовывается давка.

8. Имейте при себе аптечку с нужными для себя лекарственными препаратами.

Климат Саудовской Аравии

Каждый паломник должен понимать, что климат этой страны может быть суров для его организма, именно он становится причиной большинства смертей во время совершения хаджа.

В период 14-19 июня 2024 года произошла массовая гибель паломников в Мекке. Более 1300 человек погибли во время хаджа, при этом 83% из них не имели при себе хадж-визы и находились в стране нелегально. Причиной смерти стала экстремальная жара — температура в регионе превышает 50°C. Дипломаты различных стран объяснили, что большое количество смертей связано с огромным количеством нелегальных паломников, которые из-за своего статуса не пользовались помещениями с кондиционерами, которые власти страны предоставляют по маршруту хаджа.

Каждый желающий совершить хадж должен понимать и осознавать ответственность своих действий, следовать указаниям руководителя своей группы и не нести вреда окружающим людям.