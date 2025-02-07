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Министр обороны Монголии посетил Индо-Тихоокеанское командование США
// Фото ВМС США

CentralAsia (MNG) -  

Целью визита было развитие 38-летнего партнерства США и Монголии, основанного на общих ценностях и взаимном уважении.

Генерал-лейтенант армии США Джошуа М. Радд, заместитель командующего Индо-Тихоокеанским командованием США, приняли министра обороны Монголии Бямбацогта Сандага в штаб-квартире USINDOPACOM в лагере H.M. Smith на Гавайях, 4 февраля 2025 г.

Темы обсуждения включали оборонные связи, продвижение общих интересов и сотрудничества, военную модернизацию и расширение миротворческих операций.

США и Монголия повысили уровень своих двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства в 2019 году, и в этом году исполняется 38 лет американо-монгольским отношениям, основанным на общих ценностях и взаимном уважении.

USINDOPACOM стремится укреплять стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе путем содействия сотрудничеству в области безопасности, поощрения мирного развития, реагирования на непредвиденные обстоятельства, сдерживания агрессии и, при необходимости, борьбы за победу.

источник: MiddleAsianNews

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