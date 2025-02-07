В Монголии найдены огромные следы динозавра

// Credit: Okayama University of Science.

CentralAsia (MNG) -

Группа исследователей из Университета науки Окаямы (OUS) в Японии и Института палеонтологии Монгольской академии наук обнаружила одни из самых больших когда-либо найденных следов динозавров.

Предполагается, что следы шириной 92 см принадлежали огромному зауролофу, типу гадрозавра, или «утконосого» динозавра.

Ученые подсчитали, что этот динозавр мог быть более 15 метров в длину, что делает его больше, чем знаменитые тираннозавр и тарбозавр.

Это открытие предполагает, что один из крупнейших двуногих динозавров, когда-либо известных, когда-то бродил по Монголии.

Теперь ученые надеются найти его скелетные останки, которые могли бы дать еще больше подсказок об этом доисторическом гиганте.

Длинная дорожка и еще больше следов

Вместе с гигантским следом исследовательская группа также обнаружила дорожку — серию из 13 окаменелых следов, каждый шириной 85 см, протянувшуюся на 24 метра через пустыню Гоби.

Наличие такого количества следов в одном месте предполагает, что эти динозавры могли передвигаться группами, возможно, путешествуя вместе стадами.

Это место было впервые обнаружено в ходе исследования 2018 года, но недавняя экспедиция в июне 2024 года под руководством доктора Синобу Ишигаки, директора Музея исследований динозавров OUS, обнаружила еще больше следов. 2 августа 2024 года доктор Ишигаки объявил о результатах на пресс-конференции, заявив: «Изучая эти дорожки, мы можем узнать о позе, стиле ходьбы, скорости и даже групповом поведении этих динозавров — подробности, которые невозможно понять только по костям».

Гадрозавр-рекордсмен?

До сих пор самый большой скелет гадрозавра принадлежал шантунгозавру, динозавру, найденному в Китае. Однако недавно обнаруженные следы в Монголии позволяют предположить, что в этом регионе также обитали столь же массивные динозавры.

Доктор Ишигаки и его команда теперь надеются найти полный скелет гигантского зауролофа, оставившего эти следы.

Если им это удастся, это может стать крупным прорывом в исследовании динозавров, раскрывающим новую информацию о размерах, движении и поведении этих доисторических существ.

Это открытие подчеркивает богатую ископаемую историю Монголии и открывает захватывающие возможности для будущих палеонтологических экспедиций.

Ученые продолжат исследования региона в надежде найти больше подсказок об одном из крупнейших двуногих динозавров, когда-либо ходивших по Земле.

источник: MiddleAsianNews

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