Монгольская частная авиакомпания Hunnu Air возьмет в аренду два самолета E195-E2

CentralAsia (MNG) -

Hunnu Air (MR, Улан-Батор) возьмет в сухую аренду два совершенно новых самолета E195-E2 у неназванного арендодателя, согласно заявлению перевозчика от 28 января 2025 года. Авиакомпания примет поставку самолетов от Embraer в апреле и октябре 2025 года соответственно.

Авиакомпания Hunnu Air заявляет, что планирует использовать самолет для увеличения пропускной способности ключевых туристических направлений, включая Хайкоу и Санью в Китае, а также Фукуок во Вьетнаме.

Авиакомпания также расширит свои услуги в городах Японии, Китая и Южной Кореи, которые она в настоящее время обслуживает на регулярной и чартерной основе. Кроме того, она планирует ввести регулярные рейсы в Ташкентский международный аэропорт в конце этого года.

Согласно модулю авиакомпаний ch-aviation PRO, в настоящее время Hunnu Air выполняет рейсы в Алматы, Пекин Дасин, Маньчжурию и Ордос Ээжийн Хороо из Улан-Батора с флотом из двух E190 и одного ATR42-500. В рамках лизинга тип E195-E2 будет впервые внесен в монгольский реестр воздушных судов.

ch-aviation сообщила о вероятности приобретения Hunnu Air этого типа самолета в конце прошлого года.

источник: MiddleAsianNews

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