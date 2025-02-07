ЦБ Монголии закупил 1.2 тонны драгоценных металлов в январе

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии закупил 1236.5 килограммов драгоценных металлов в январе 2025 года, что на 21.9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала 2025 года филиал ЦБ в аймаке Дархан-Уул закупил 26,3 килограмма драгоценных металлов, а филиал ЦБ в аймаке Баянхонгор — 175,8 килограмма

Цена драгоценных металлов определяется мировым рынком. В прошлом месяце средняя цена за грамм золота составила 297 634,43 тугрика, сообщает ЦБ Монголии.

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