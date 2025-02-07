Монгольский велогонщик занял пятое место в общем зачете велотура ОАЭ

CentralAsia (MNG) - 10-й выпуск Sharjah International Cycling Tour состоялся 24–28 января 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

В турнире приняли участие 174 спортсмена из 29 профессиональных и национальных команд из 23 стран, включая Францию, Испанию, Италию, Бельгию, Нидерланды, Грецию, Турцию, Португалию, Таиланд, Китай, Японию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Ирак и Оман, преодолев в общей сложности 526,26 км за пять дней.

Sharjah International Cycling Tour является частью UCI Asia Tour и одним из важнейших мероприятий по развитию туризма в стране, а участники соревнуются в самых уникальных и красивых природных местах Шарджи. Международные мастера ЖАМБАЛЖАМЦ Сайнбаяр (Burgos Burpullet BH) и ТЭГШБАЯР Батсайхан (Roojai Insurance) успешно выступили в велотуре от профессиональных команд.

Жамбалжамц, первый профессиональный шоссейный велогонщик из Монголии, который в настоящее время выступает за испанскую команду UCI Pro Team Burgos-BH, закончил Тур на пятом месте в общем зачете, подтвердив успех предыдущего года и улучшив рейтинг UCI на 15 очков. Между тем, велосипедист Тэгшбаяр занял 21-е место на Туре Шарджи.

Профессиональный гонщик Жамбалжамц завоевал бронзовую медаль на летних Азиатских играх 2022 года в Ханчжоу, Китай, и стал первым монгольским гонщиком, который будет участвовать в шоссейном велоспорте на Олимпийских играх, а Тэгшбаяр стал первым золотым призером чемпионата мира среди юниоров 2016 года.

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