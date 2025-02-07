США ввели санкции против Международного уголовного суда

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CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда, обвинив его в незаконном преследовании США и ближайших союзников, главным образом Израиля.

В документе говорится, что против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении американцев или их союзников, а также членов их семей вводятся финансовые и визовые санкции.

Этот шаг Трампа последовал за тем, как на прошлой неделе демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев ввести санкции против МУС в знак протеста против ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Нетаньяху в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне.

В МУС заявили, что санкции со стороны Вашингтона являются «неприемлемой попыткой вмешательства в верховенство закона».

Международный уголовный суд был основан в 2002 году. Более 120 стран ратифицировали Римский статут, который является правовой основой МУС, а еще 34 страны подписали его и могут ратифицировать в будущем.

Ни США, ни Израиль не являются участниками Римского статута.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в военных преступлениях, совершенных во время военных действий в Украине.

Москва называла решение выдать ордер на арест Путина юридически ничтожным.

Россия не признает Международный уголовный суд и не ратифицировала Римский статут.