Молодые монгольские дзюдоисты примут участие в серии Кубка Европы среди юниоров

CentralAsia (MNG) - Турниры серии Юниорского Кубка Европы начнутся 8 февраля 2025 года в Итальянской Республике и Республике Боснии и Герцеговине.

Genova Cadet European Cup-2025 пройдет в Генуе, Италия, а Sarajevo Junior European Cup-2025 пройдет в Сараево, Босния и Герцеговина. Оба турнира предлагают мировые рейтинговые очки и являются квалификационными соревнованиями для чемпионатов мира среди кадетов и юниоров.

В итальянском турнире принимают участие спортсмены в возрасте от 15 до 17 лет. На сегодняшний день зарегистрировались 523 юных дзюдоиста из 21 страны. Из Монголии в соревнованиях примут участие 11 дзюдоистов-мужчин и шесть дзюдоисток-женщин. В состав мужской сборной войдут: Т. Төгсхуслэн (50 кг), П. Алтанцоож (55 кг), Б. Цолмон-Од, Н. Тэгш-Очир, Б. Содмандах (60 кг), Н. Эрдэмдалай, Б. Чингунжав (66 кг), Б. Далайцэрэн, Б. Тэмуулэн, Б. Гэрэлт-Оч (73 кг) и Л. Хулэгу (90 кг). В состав женской команды войдут Ц. Амин-Эрдэнэ (44 кг), Б. Гундэгмаа (52 кг), Б. Цэндбазар, Э. Оюундэлгэр (57 кг), Х. Маралмаа (63 кг) и Ш. Ариунмөнх (70 кг).

Между тем, турнир в Боснии и Герцеговине рассчитан на спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет. На сегодняшний день зарегистрировались 395 дзюдоистов из 23 стран. Из Монголии в весовой категории до 60 кг будут соревноваться серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира среди кадетов Б. Бат-Энэрэл и М. Тэргэлсар.

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