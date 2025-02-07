Туристы из шести стран примут участие в зимнем пешеходном фестивале «Улан-Батор»

CentralAsia (MNG) - Зимний пешеходный фестиваль «Улан-Батор» пройдет 15–16 февраля 2025 года с целью популяризации зимнего туризма, создания новых туристических впечатлений, продления туристического сезона и поощрения здорового и активного образа жизни среди граждан.
В фестивале примут участие представители Монголии, Японии, Кореи, Чехии, Китайской Народной Республики, автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики и Италии. Для участия зарегистрировались более 250 любителей пешего туризма.
Пеший фестиваль пройдет по двум маршрутам:
- 15 февраля: от Международного детского центра «Найрамдал» до станции Жавхлант
- 16 февраля: от Национального парка до горнолыжного курорта «Sky Resort»
С 2016 года Департамент туризма столицы, Министерство туризма Монголии, город Чеджудо в Южной Корее и Ассоциация Чеджу Олле сотрудничают в целях разработки и маркировки пешеходных маршрутов вокруг Улан-Батора, которые соответствуют стандартам маршрута Олле. Пеший фестиваль строится на этом партнерстве, направленном на развитие туризма на открытом воздухе и продвижение Улан-Батора как зимнего направления.