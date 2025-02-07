По состоянию на январь 2025 года Монголию посетили 33 000 туристов

CentralAsia (MNG) - По состоянию на первый месяц этого года Монголию посетили 33 тысячи иностранных туристов. В это же время в прошлом году прибыло 28 000 иностранных туристов.

Монголия объявила «Год посещения Монголии» в целях поддержки своей туристической отрасли. В этом контексте на международном уровне предпринимаются интенсивные усилия по развитию зимнего туризма. Например, в целях развития зимнего туризма запланировано проведение множества зимних фестивалей.

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