Узбекистан отправил в США часть угнанных афганскими летчиками из Кабула вертолетов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан отправил в США семь вертолетов Black Hawk, на которых в августе 2021 года из Афганистана эвакуировались афганские летчики. Об этом сообщает «Голос Америки», рассказывая о прошедшем 31 января в посольстве Узбекистана в Вашингтоне мероприятии по случаю 33-й годовщины создания Вооруженных сил республики.

На мероприятии отмечалось, что Ташкент и Вашингтон являются стратегическими партнерами в сфере безопасности и обороны. Посол Узбекистана Фуркат Сидиков заявил о готовности своей страны к расширению сотрудничества с Соединенными Штатами во всех областях. Он отметил важность давних обменов и совместных программ между органами безопасности и вооруженными силами двух стран.

Сидиков подчеркнул, что в последние годы Вооруженные силы Узбекистана претерпели значительные реформы и теперь являются гарантией независимости и мира в стране. Посол также отметил, что поддержка США, включая диалог с Центральным командованием и другими органами, играет ключевую роль в повышении потенциала Узбекистана.

Исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны США Дэвис Флорик подчеркнул, что Америка и Узбекистан являются надежными партнерами, между которыми установлено крепкое взаимное доверие и эффективная коммуникация. Он отметил, что диалог по вопросам обороны проходит на высоком уровне и является содержательным. По словам Флорика, Соединенные Штаты активно сотрудничают с Узбекистаном не только для двусторонних целей, но и для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии. Контр-адмирал Эрин Осборн из Объединенного комитета начальников штабов Пентагона добавила, что между вооруженными силами двух стран существует прочное партнерство, и стороны полагаются друг на друга.

Контр-адмирал также отметила, что сотрудничество с узбекскими ВВС в области разведки рассматривается Пентагоном как инвестиция в мир во всем регионе. Она подчеркнула важность совместной работы в таких сферах, как военные учения, подготовка, безопасность границ, борьба с наркотиками и разведка.

В августе 2021 года, во время стремительного наступления радикального движения «Талибан», афганские летчики эвакуировали своих сослуживцев и семьи в Узбекистан и Таджикистан на самолетах и вертолетах, принадлежащих ВВС Афганистана. Эти воздушные суда в свое время были переданы афганской армии Вашингтоном. По данным Пентагона, в Узбекистане оказалось 46 единиц угнанной авиатехники, а в Таджикистане — 18.

В апреле 2022 года Исматулла Иргашев, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану, заявил о намерении вернуть авиатехнику американским властям, подчеркнув, что она была оплачена правительством США. «Это решение полностью зависит от Вашингтона», — отметил он.

Тем временем представители «Талибана» настаивали на том, что угнанные вертолеты должны быть возвращены Афганистану как собственность афганского народа.

В сентябре 2021 года стало известно, что США ведут переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном о передаче угнанной авиатехники в обмен на помощь в борьбе с терроризмом в Афганистане. На мероприятии в Вашингтоне 31 января отмечалось, что США оставили Узбекистану десятки афганских самолетов и вертолетов.